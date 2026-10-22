В Свердловской области ожидается аномальное для конца октября потепление
В ближайшие несколько дней в Свердловской области ожидается аномальное для конца октября потепление. Такой прогноз дают синоптики.
Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в антициклон, который придет в регион, по его западной периферии вскоре подтянется теплый воздух с Ближнего Востока.
"Уровень тепла в ближайшие дни превысит норму на 3-7 градусов. К началу следующей недели аномалия температуры составит 8-10 градусов", - говорится в прогнозе.
Стоит отметить, что в начале октября сразу в трех уральских регионах, включая Свердловскую область, уже выпадал первый снег.