Темрюкские юные самбисты взяли золото и бронзу на соревнованиях в Москве

Золото и бронзу Всероссийских соревнований по самбо "Кубок пяти морей" завоевали самбисты спортшколы "Виктория" из Темрюка.

Юные спортсмены на соревнованиях в Москве продемонстрировали высокий уровень подготовки и пополнили копилку наград района сразу двумя медалями.

В соревнованиях приняли участие около 250 юных самбистов из 29 субъектов Российской Федерации. Спортсмены получили право выступить в столице по итогам отборочных туров.

Воспитанники тренера Бахтовара Каримова, Зиератшо Каримов стал победителем турнира в весовой категории до 46 кг, завоевав золотую медаль, в той же весовой категории Эмиль Аметов поднялся на третью ступень пьедестала и принес команде бронзовую награду. Маруф Латипов занял пятое место, достойно выступив среди сильнейших самбистов страны.