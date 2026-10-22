Над Калужской областью силы ПВО сбили 17 беспилотников

Минувшей ночью подразделения ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что в результате никто не пострадал - нет ни жертв, ни раненых.

Повреждения зафиксировали в нескольких округах. В Жуковском округе пострадали четыре частных дома. В Малоярославецком округе у одного частного дома повредило остекление и забор. В Дзержинском округе из‑за падения обломков дронов вышла из строя линия электроснабжения населенного пункта - сейчас специалисты устраняют неполадки.

Губернатор уточнил, где именно сработали средства ПВО. Дроны сбили на окраине Калуги и в Куйбышевском районе. Кроме того, перехваты происходили над восемью муниципальными округами: Бабынинским, Дзержинским, Жуковским, Малоярославецким, Перемышльским, Сухиничским, Ульяновским и Ферзиковским.

Сообщалось, что в ночь на 22 октября силы ПВО сбили 44 беспилотника над Воронежем и четырьмя районами области, никто не пострадал. Из‑за обломков дронов в одном муниципалитете повредило дома и соцобъект, ещё пострадали несколько машин, а в другом районе оказались нарушены электросети.