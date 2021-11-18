Выявлено 12 фиктивных трудоустройств в РАНХиГС в рамках дела Раковой

МВД России установило, что в Институте общественных наук РАНХиГС 12 человек были фиктивно трудоустроены на должности научных сотрудников в рамках расследования одного из эпизодов в деле экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой.

Выявлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных средств 12 сотрудникам Министерства просвещения РФ, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников. Какие-либо работы в образовательной организации они фактически не выполняли, при этом регулярно получая зарплату, сообщает ТАСС.

17 ноября в домах проректора Российской РАНХиГС Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова проведены обыски.

Напомним, ранее суд оставил под арестом Ракову и ее гражданского мужа Артурп Стеценко. Супруги работали в Фонде новых форм развития образования. Они проходят обвиняемыми по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников фонда в РАНХиГС.