29 Декабря 2021
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Происшествия В России
Сергей Зуев (2021) | Фото: Московская высшая школа социальных и экономических наук

Ректора Шанинки вернули из больницы в "Матросскую тишину"

Ректора "Шанинки" (Московская высшая школа социальных и экономических наук) Сергея Зуева вернули из гражданской больницы в СИЗО "Матросская Тишина".

Причиной срочного возвращения Зуева под стражу стало требование следователя о проведении следственных действий по финансовой экспертизе, пишет "Интерфакс".

Зуева перевели в гражданскую больницу для обследования 22 декабря. Такое решение было принято из-за необходимости срочной корректировки лечения ректора "Шанинки".

Зуева задержали по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Он был допрошен по эпизоду о хищении более 21 млн рублей. Следствие предъявило ему обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.

20 октября сообщалось, что Зуева госпитализировали с гипертоническим кризом. В том же месяце он перенес операцию на сердце.

9 ноября Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте Зуева и перевел его в СИЗО. 3 декабря Тверской суд продлил ему арест до 7 марта.

Теги: сергей зуев, шанинка



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