Адвокат Мау подтвердил, что его дело закрыли

Дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау прекращено, подтвердил его адвокат Алексей Дудник.

"Уголовное дело действительно закрыто в связи с непричастностью моего подзащитного к совершению инкриминируемого преступления", - сказал он "Интерфаксу".

Источник агентства сообщил, что следствие МВД выделило дело Мау в отдельное производство и закрыло.

Ранее о том, что преследование в отношении Мау было прекращено на днях, в среду или четверг, заявил источник РБК, близкий к РАНХиГС.

Напомним, 30 июня Тверской суд Москвы отправил Мау под домашний арест по делу о мошенничестве, общий ущерб по которому превышает 21 млн рублей. Также сообщалось, что Мау вместе с бывшим замминистра просвешения РФ Мариной Раковой обвиняются в фиктивном трудоустройстве в вуз 12 человек. Позже Мау вернулся на работу в академию в прежнем статусе.