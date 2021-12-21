Суд оставил в СИЗО ректора "Шанинки"

Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Сергея Зуева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Адвокаты просили смягчить Зуеву меру пресечения, ссылаясь на его состояние здоровья, передает "Интерфакс".

20 октября сообщалось, что Зуева госпитализировали с гипертоническим кризом. В том же месяце он перенес операцию на сердце.

9 ноября Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте Зуева и перевел его в СИЗО. 3 декабря Тверской суд продлил ему арест до 7 марта.

Зуева задержали по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Он был допрошен по эпизоду о хищении более 21 млн рублей. Следствие предъявило ему обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.