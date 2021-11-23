Ректора "Шанинки" перевели в медсанчасть при СИЗО

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, арестованный по делу о мошенничестве, переведен в медсанчасть СИЗО "Матросская тишина".

Об этом сообщил "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи.

Зуева задержали по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Он был допрошен по эпизоду о хищении более 21 млн рублей. Следствие предъявило ему обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.

20 октября сообщалось, что Зуева госпитализировали с гипертоническим кризом. В октябре он перенес операцию на сердце.

9 ноября Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте Зуева и перевел его в СИЗО.