Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки"

Тверской суд Москвы получил жалобу прокуратуры на домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, задержанного по делу о мошенничестве.

Как сообщает "Интерфакс", ведомство просит удовлетворить ходатайство следствия о заключении ректора под стражу.

Напомним, Зуева задержали по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Он был допрошен по эпизоду о хищении более 21 млн рублей.

За ректора вступился экс-советник Сергея Кириенко в "Росатоме" Петр Щедровицкий. Он заявил, что "не верит ни одному слову наших так называемых "правоохранительных" органов".