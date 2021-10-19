Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки"

19 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
Сергей Зуев (2021) | Фото: Московская высшая школа социальных и экономических наук

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки"

Тверской суд Москвы получил жалобу прокуратуры на домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, задержанного по делу о мошенничестве.

Как сообщает "Интерфакс", ведомство просит удовлетворить ходатайство следствия о заключении ректора под стражу.

Напомним, Зуева задержали по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Он был допрошен по эпизоду о хищении более 21 млн рублей.

За ректора вступился экс-советник Сергея Кириенко в "Росатоме" Петр Щедровицкий. Он заявил, что "не верит ни одному слову наших так называемых "правоохранительных" органов".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей зуев, шанинка, марина ракова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.10.2021 16:18 Мск Экс-советник Кириенко вступился за задержанного ректора Шанинки
Ранее 12.10.2021 11:28 Мск По делу Раковой задержали ректора Шанинки
Ранее 08.10.2021 00:09 Мск Ракова арестована по делу о хищении 50 млн рублей
Ранее 06.10.2021 13:52 Мск Бывший замминистра просвещения России Марина Ракова не признает вины в мошенничестве
Ранее 06.10.2021 12:16 Мск Источники: Вице-президент Сбербанка явилась в полицию сама – после задержания мужа
Ранее 06.10.2021 11:31 Мск Экс-вице-президент Сбербанка Марина Ракова задержана
Ранее 01.10.2021 11:00 Мск Вице-президента Сбербанка Ракову объявили в федеральный розыск
Ранее 01.10.2021 07:54 Мск СМИ: Ракова скрылась от следствия при помощи своего давнего знакомого
Ранее 01.10.2021 01:01 Мск Управляющего директора Сбербанка Зака арестовали по делу Раковой
Ранее 30.09.2021 20:30 Мск Сбербанк определился кого поставит на место Раковой, находящейся под следствием


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети