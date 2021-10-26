26 Октября 2021
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Происшествия В России
Марина Ракова (2021) | Фото: edu.gov.ru

Мосгорсуд оставил под арестом экс-замминистра просвещения Ракову

Мосгорсуд признал законным арест экс-заместителя главы "Фонда новых форм развития образования" Евгения Зака, фигуранта уголовного дела экс-заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Об этом сообщает "Интерфакс".

Накануне Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи саму Ракову и еще одного фигуранта дела - экс-управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максима Инкина.

Всем троим предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Вину никто не признает.

Как сообщалось, дело в отношении Раковой было возбуждено в августе по заявлению и.о. главы ФНФРО Юлии Пономаревой. Оперативными сотрудниками была составлена справка об исследовании документов между фондом (Фонд новых форм развития образования) и Московской высшей школой социальных и экономических наук ("Шанинка"). В результате была выявлена фальсификация отчетов по проводимым исследованиям.

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Мосгорсуд оставил под арестом экс-замминистра просвещения Ракову

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Теги: марина ракова, хищение, шанинка



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