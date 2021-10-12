По делу Раковой задержали ректора Шанинки

По делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, Зуева допрашивают в неопределенном процессуальном статусе, по другим данным, его задержали "для избрания меры пресечения".

Официальных комментариев по ситуации пока нет.

Ранее по "делу Раковой" Тверской суд арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака. Вместе с ним арестованы экс-генеральный директор "Фонда новых форм развития образования", управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель в РАНХиГС Кристина Крючкова. Зак и Инкин фигурируют в одном деле с экс-замглавы Минпросвещения Мариной Раковой, пишет "Коммерсант".

Следствие подозревает фальсификацию отчетности и хищение более 50 млн руб. Ракова, находясь на должности заместителя главы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где она была гендиректором. Деньги направляли на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". В качестве подрядчика привлекли российско-британский частный вуз "Шанинка".

Напомним, об уголовном деле в отношении Раковой стало известно 29 сентября. СМИ писали, что она была доставлена на допрос в МВД. Накануне Тверской райсуд Москвы должен избрать меру пресечения для вице-президента Сбербанка, однако Ракова не явилась на допрос, выключила телефоны и уехала из дома. 8 числа она была арестована.