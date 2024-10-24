Суд заменил реальный срок экс-замминистра просвещения Раковой на условный

Мосгорсуд заменил реальный срок на условный бывшему замминистру просвещения РФ Марине Раковой по делу о хищении 50 миллионов рублей.

"Приговор считать условным с испытательным сроком 5 лет", - приводит РИА Новости слова судьи.

В марте суд приговорил Ракову к пяти годам колонии, но оставил ее на свободе до вступления приговора в силу. Другой фигурант дела, экс-ректор "Шанинки" Сергей Зуев, приговорен к четырем годам условно. Еще несколько фигурантов получили условные сроки. Их обвинили в том, что они фиктивно устраивали сотрудников Минпросвещения в структуры РАНХиГС, а также похищали бюджетные деньги на договорах с Шанинкой в рамках федерального проекта "Учитель будущего".

Ракова находилась под стражей около года, пока не согласилась возместить ущерб, который следствие оценило в более чем 50 млн руб. В ноябре 2022 года ее выпустили из-под стражи.