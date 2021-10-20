Дело на Ракову завели по заявлению и.о. главы ФНФРО

Уголовное дело в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой было возбуждено в августе по заявлению и.о. главы ФНФРО Юлии Пономаревой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ходом следствия.

Он уточнил, что фонд в ее лице признан потерпевшим.

Оперативными сотрудниками была составлена справка об исследовании документов между фондом (Фонд новых форм развития образования) и Московской высшей школой социальных и экономических наук ("Шанинка"). В результате была выявлена фальсификация отчетов по проводимым исследованиям.

Следствие подозревает фальсификацию отчетности и хищение более 50 млн руб. Ракова, находясь на должности заместителя главы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где она была гендиректором. Деньги направляли на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". В качестве подрядчика привлекли российско-британский частный вуз "Шанинка".

Напомним, об уголовном деле в отношении Раковой стало известно 29 сентября. СМИ писали, что она была доставлена на допрос в МВД. Накануне Тверской райсуд Москвы должен избрать меру пресечения для вице-президента Сбербанка, однако Ракова не явилась на допрос, выключила телефоны и уехала из дома. 8 числа она была арестована.