Суд оставил под арестом мужа экс-замминистра Раковой

Мосгорсуд признал законным арест гражданского мужа экс-заместителя министра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

Артур Стеценко обвиняется в особо крупном мошенничестве, сообщает "Интерфакс". Он останется под стражей как минимум до 5 декабря.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год, когда Ракова руководила Фондом новых форм развития образования, подозреваемый был фиктивно там трудоустроен и под видом заработной платы получил свыше 9 млн рублей.

Ранее Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи саму Ракову и еще двоих фигурантов дела. Следствие подозревает фальсификацию отчетности и хищение более 50 млн рублей Фонда новых форм развития образования при исполнении госконтрактов.