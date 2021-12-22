Суд снова отказался отпустить Ракову из СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста на три месяца экс-замминистра просвещения и бывшей вице-президента Сбербанка Марины Раковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве.

Она останется под стражей до 6 марта 2022 года, передает "Интерфакс". Ранее защита Раковой просила смягчить ей меру пресечения.

Напомним, об уголовном деле в отношении Раковой стало известно 29 сентября. СМИ писали, что она была доставлена на допрос в МВД. Тверской райсуд Москвы должен был избрать меру пресечения для вице-президента Сбербанка, однако Ракова не явилась на допрос, выключила телефоны и уехала из дома. 8 октября она была арестована.

Раковой вменяется три эпизода особо крупного мошенничества с денежными средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.