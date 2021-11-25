Исполнительный директор Шанинки дала показания на ректора Зуева

Исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Кристина Крючкова начала сотрудничать со следствием. Ее отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По его словам, Крючкова признала вину и рассказала об обналичивании похищенных денег. Кроме того, она дала показания на других фигурантов дела о мошенничестве, в том числе на ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Зуева задержали по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Он был допрошен по эпизоду о хищении более 21 млн рублей. Следствие предъявило ему обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.

20 октября сообщалось, что Зуева госпитализировали с гипертоническим кризом. В октябре он перенес операцию на сердце.

9 ноября Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте Зуева и перевел его в СИЗО.