Обвиняемый в мошенничестве ректор Шанинки госпитализирован

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, находящиегося под домашним арестом по делу о хищении, госпитализировали с гипертоническим кризом.

Как сообщил "Интерфаксу" его адвокат Сергей Севрук, Зуев почувствовал себя плохо еще накануне, когда находился у следователя. Ему была вызвана скорая помощь, но от госпитализации Зуев отказался.

Напомним, прокуратура просит отменить домашний арест ректора Шанинки.

Зуева задержали по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Он был допрошен по эпизоду о хищении более 21 млн рублей. Следствие предъявило ему обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.