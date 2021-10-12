Экс-советник Кириенко вступился за задержанного ректора Шанинки

За задержанного ректора Шанинки Сергея Зуева (на фото) вступился экс-советник Сергея Кириенко в "Росатоме" Петр Щедровицкий. Он заявил, что "не верит ни одному слову наших так называемых "правоохранительных" органов". По словам Щедровицкого, он "слишком хорошо знает, как "работают" представители силовых структур, стремясь добиться "признательных показаний", очередных "звёздочек" или просто улучшая статистику".

Напомним, по данным МВД, ректор Шанинки Зуев был задержан, он стал подозреваемым в деле экс-замминистра Марины Раковой и допрошен по эпизоду о хищении более 21 млн руб.

По мнению Петра Щедровицкого, это может оказаться примером "устранения неугодного".

"Когда в общем немолодого и не очень здорового человека допрашивают более 30 часов, для меня очевидно, что перед исполнителями поставлена конкретная задача - любыми способами "устранить" неугодного человека. Является ли таким человеком сам Сергей Эдуардович, или кто-то другой - мы безусловно очень скоро узнаём", - написал Щедровицкий на своей странице в "Фейсбуке" и добавил, что знает Сергея Зуева уже более 30 лет.

Сергей Зуев - ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы, руководитель проекта разработки стратегии социально-экономического развития страны до 2025 года, визит-профессор Манчестерского университета, эксперт международных культурно-образовательных программ при Совете Европы.

Сам Петр Щедровицкий - методолог, руководитель Школы культурной политики. Считается, что приверженцем методологии является и первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.

Публицист Павел Пряников называет задержание Сергея Зуева "ударом по методологам и их корпорациям развития".