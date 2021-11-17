17 Ноября 2021
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Происшествия В России
Марина Ракова (2021) | Фото: Михаил Почуев / ТАСС

У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски по делу Раковой

В домах проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова проведены обыски.

Как передает ТАСС, следственные действия связаны с делом о мошенничестве против экс-замминистра просвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева. Какой процессуальный статус имеют сотрудники РАНХиГС, не уточняется.

Напомним, ранее суд оставил под арестом Ракову и ее гражданского мужа Артурп Стеценко. Супруги работали в Фонде новых форм развития образования. Они проходят обвиняемыми по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников фонда в РАНХиГС.

Также по делу Раковой задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева. Он был допрошен по эпизоду о хищении более 21 млн рублей. Следствие предъявило ему обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Суд отменил Зуеву домашний арест.



Теги: РАНХиГС, хищения, дело Раково, обыски



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