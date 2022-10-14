Прекращено уголовное дело ректора РАНХиГС, которому вменяли мошенничество на 21 млн

Прекращено уголовное преследование в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное преследование в отношении Мау было прекращено на днях, в среду или четверг, сказал источник РБК, близкий к РАНХиГС, более точной информацией собеседник не обладает. Также ему неизвестны основания, по которым это было сделано. Информацию об этом сообщил изданию и второй такой же источник.

Напомним, 30 июня Тверской суд Москвы отправил Мау под домашний арест по делу о мошенничестве, общий ущерб по которому превышает 21 млн руб. Также Мау вместе с бывшим замминистра просвешения РФ Мариной Раковой обвиняются в фиктивном трудоустройстве в вуз 12 человек. Позже Мау вернулся на работу в академию в прежнем статусе.