В Нижневартовске для спецтехники открыта дорога, ведущая к больнице-долгострою

В Нижневартовске после завершения строительства открыли дорогу (со стороны улицы Северной) для проезда к строящейся окружной больнице на 1,1 тыс. коек. Она предназначена для обеспечения комфортного и безопасного функционирования "коронавирусного" госпиталя, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По словам мэра Василия Тихонова, эта "дорога очень важна, учитывая эпидемиологическую ситуацию". Организовать беспрепятственный проезд карет "скорой помощи" и врачей к госпиталю для больных коронавирусом было приоритетной задачей для администрации. Подрядчик выполнил работы в обозначенные сроки.

Новый проезд строился в рамках контракта жизненного цикла. В рамках такого соглашения подрядчик обязуется сдать дорогу в нормативном состоянии и должен содержать её в течение восьми лет после окончания строительства.

По оценкам врачей, ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. На данный момент в Нижневартовске подготовлен к открытию ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. В стационаре медучреждения для этих целей выделено три верхних этажа.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции, использования антисептиков. По возможности следует избегать посещения мест массового скопления людей. Отметим, в среднем, средство защиты рассчитано на два-три часа использования.

Напомним, больницу в Нижневартовске строят уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Горноправдинскую стройку заморозили в "Сотрудничестве" в 2018 г., а фактически стройка встала в 2015. Ввести комплекс в эксплуатацию власти планируют в 2021 г.