Депутат вышел с пикетом к больнице-долгострою в Нижневартовске

Депутат Тюменской областной думы Александр Лобов вышел с одиночным пикетом к зданию клинической больницы-долгостроя в Нижневартовске. Своими действиями член партии ЛДПР стремился добиться привлечения внимания генерального прокурора к проблеме долгостроя, он также призвал наконец привлечь должностных лиц к ответственности за халатное отношение к деньгам налогоплательщиков.

​"Считаю, пора уже правоохранительным органам обратить свое пристальное внимание на десятилетнее строительство окружной клинической больницы в Нижневартовске, в которую вложены и продолжают вкладываться многомиллиардные бюджетные средства. Системно заняться вопросом халатного отношения к деньгам налогоплательщиков должностных лиц Югры и начать уже привлекать их к ответственности, вплоть до уголовной", - пишет на своей странице ВКонтакте народный избранник.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведётся за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. В июле текущего года на заседании думы Югры во время утверждения исполнения регионального бюджета за 2019 г. депутат от "СР" Михаил Сердюк раскритиковал строительство Нижневартовской больницы-долгостроя.