За строительством больницы в Нижневартовске в ежедневном режиме будет следить окружной штаб

За строительством больницы в Нижневартовске в ежедневном режиме будет следить окружной штаб. Такое заявление сегодня сделал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

"Строительство больницы, как заверили представители подрядной организации, выходит на финишную прямую. Принято решение о создании окружного штаба, который в ежедневном режиме будет контролировать наличие строительных материалов и количество работников на этой важной не только для Нижневартовска, но и для всей Югры стройке", - прокомментировал он.

Сегодня строящуюся Центральную окружную больницу на 1100 коек в Нижневартовске посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 10 октября.

Работы ведутся в рамках национального проекта "Здравоохранение". В настоящий момент завершены работы по установке оконных блоков, монтажу витражей, облицовке фасадов, выполнены кирпичная кладка внутренних перегородок и штукатурка стен. Завершены работы по устройству всех наружных инженерных сетей: электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, ливневой канализации и хозбытовой канализации, медицинских газов. Заканчиваются работы по монтажу инженерных систем и ведется чистовая отделка помещений. Общая готовность объекта 76,3%.

"Важно подготовить всю документацию, сделать ее актуальной. Муниципалитету нужно мобилизироваться в части сохранения сотрудников на объекте. Рассчитываю на то, что данные обязательства и принятые решения по организации приведут к результату, который мы все ждем", - отметила Наталья Комарова.