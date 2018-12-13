Документы "УС-200" вновь признаны соответствующими требованиям конкурса на достройку больницы в Нижневартовске

Заявка компании "УС-200" в очередной раз признана соответствующей требованиям аукциона на выполнение подрядных работ по строительству центральной больницы на 1100 коек в Нижневартовске. Объект - один из главных долгостроев межрегиональной программы "Сотрудничество", передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее по решению ФАС в ноябре отменен протокол рассмотрения вторых частей заявок участников конкурса на достройку объекта. Комиссия признала заявку "УС-200" соответствующей, но в ходе проверки выяснилось, что компания не предоставила документы, подтверждающие опыт выполнения подобных строительных работ.

Согласно новому протоколу, размещенному на сайте госзакупок, члены аукционной комиссии, возглавляет которую начальник Управления государственных закупок Тюменской области Сергей Панков, вновь признали соответствующей только одну вторую часть заявки - документы компании "УС-200".

"ООО "УС-200" подтвердил наличие опыта работы, связанного с предметом контракта", - говорится в протоколе подведения итогов. В документах отмечено, что компания предоставила разрешения на ввод построенного ею объекта в Москве.

"В связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, электронный аукцион признается несостоявшимся", - говорится в протоколе.

Напомним, стоимость госконтракта на достройку нижневартовской больницы - 6,9 млрд руб. Несмотря на то, что договор не заключен, именно "УС-200" считает основным претендентом на получение подряда. Вместе с тем по оказавшейся в распоряжении Накануне.RU информации, строительная компания "УС-200" имеет большие проблемы и крупные долги перед налоговой службой.