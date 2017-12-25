Кураторы окружной больницы в Нижневартовске планируют в следующем году увеличить объемы строительства

Кураторы проекта окружной клинической больницы в Нижневартовске наметили основные задачи по строительству социального объекта на предстоящий год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы Югры.

Руководитель проекта Александр Макариков подчеркнул, что в следующем году необходимо существенно увеличить объемы строительства.

"На следующий год перед подрядной организацией стоят серьезные задачи в связи с запуском строительства первой очереди – увеличение объемов строительства примерно в пять раз, рост количества рабочих до 300 человек, ускорение темпов деятельности. Подрядчику потребуется большой объем оборотных средств", - заявил Александр Макариков.

По словам руководителя фракции "Единая Россия" в думе Югры Натальи Западновой в 2018 г. по второй очереди центральной окружной больницы в Нижневартовске планируется освоение средств в размере 920 млн руб.

"То есть ежемесячно подрядчик должен осваивать порядка 80 млн руб. Порядок цифр по первой очереди будет значительно выше и это один из тех рисков, которые мы должны учитывать при реализации проекта в следующем году", - отметила депутат.

Депутат думы Нижневартовска, член рабочей группы депутатской фракции по контролю за ходом выполнения плана ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения в городах Нижневартовске и Сургуте Сергей Землянкин заявил, что пока проектные документы по первой очереди больницы проходят экспертизу, необходимо на региональном уровне обговорить лимит денег, которые будут выделены Тюменью в рамках программы "Сотрудничество" на строительство первой очереди. Это позволит приступить к строительным работам уже в марте-апреле будущего года, после проведения конкурсных процедур.

Согласно итоговому отчету филиала управления капитального строительства в Нижневартовске, освоение средств по второй очереди больницы за 2017 год составляет около 93% . Остальные средства будут освоены подрядчиком до конца года. Двухнедельное отставание от графика пока сохраняется. На блоке "В" уже подключено тепло, практически полностью установлены фасады, окна, витражи. В процессе – устройство внутренних кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков. На блоке "Г" – рабочие заканчивают наружные стены из кирпича, в перспективе – установка окон и витражей. В инфекционном корпусе завершают возведение первого этажа. Всего на стройке трудятся 212 специалистов, из них – 165 рабочих.



Подводя итоги уходящего года, кураторы отметили, что в целом они удовлетворены процессом реализации проекта в 2017 году. Предстоящий год ставит еще более масштабные задачи по строительству социального объекта.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас идет строительство второй очереди больницы, первая заморожена до завершения проектных и конкурсных работ. Предположительно, стройка возобновится в марте 2018 г.

Напомним, что строительство больницы ведется за счет средств программы "Сотрудничество".