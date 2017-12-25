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В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
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от издателя  |  комментариев: 6


Пропаганда "разгоняет" экономический рост в стране В последнее время о невероятных успехах "устремленной в будущее" России было сказано столько, что даже советский Агитпроп пришел бы в замешательство от такого словесного извержения. Если посмотреть телевизор, то создается впечатление, что Россия не сегодня-завтра вырвется в мировые лидеры по темпам экономического роста и начнет наступать на пятки ведущим державам.
25.12.2017
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Кураторы окружной больницы в Нижневартовске планируют в следующем году увеличить объемы строительства
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Окружная клиническая больница в Нижневартовске (2017) | Фото: Дума Югры

Кураторы проекта окружной клинической больницы в Нижневартовске наметили основные задачи по строительству социального объекта на предстоящий год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы Югры.

Руководитель проекта Александр Макариков подчеркнул, что в следующем году необходимо существенно увеличить объемы строительства.

"На следующий год перед подрядной организацией стоят серьезные задачи в связи с запуском строительства первой очереди – увеличение объемов строительства примерно в пять раз, рост количества рабочих до 300 человек, ускорение темпов деятельности. Подрядчику потребуется большой объем оборотных средств", - заявил Александр Макариков.

Окружная клиническая больница в Нижневартовске(2017)|Фото: Дума Югры

По словам руководителя фракции "Единая Россия" в думе Югры Натальи Западновой в 2018 г. по второй очереди центральной окружной больницы в Нижневартовске планируется освоение средств в размере 920 млн руб.

"То есть ежемесячно подрядчик должен осваивать порядка 80 млн руб. Порядок цифр по первой очереди будет значительно выше и это один из тех рисков, которые мы должны учитывать при реализации проекта в следующем году", - отметила депутат.

Депутат думы Нижневартовска, член рабочей группы депутатской фракции по контролю за ходом выполнения плана ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения в городах Нижневартовске и Сургуте Сергей Землянкин заявил, что пока проектные документы по первой очереди больницы проходят экспертизу, необходимо на региональном уровне обговорить лимит денег, которые будут выделены Тюменью в рамках программы "Сотрудничество" на строительство первой очереди. Это позволит приступить к строительным работам уже в марте-апреле будущего года, после проведения конкурсных процедур.

Окружная клиническая больница в Нижневартовске(2017)|Фото: Дума Югры

Согласно итоговому отчету филиала управления капитального строительства в Нижневартовске, освоение средств по второй очереди больницы за 2017 год составляет около 93% . Остальные средства будут освоены подрядчиком до конца года. Двухнедельное отставание от графика пока сохраняется. На блоке "В" уже подключено тепло, практически полностью установлены фасады, окна, витражи. В процессе – устройство внутренних кирпичных перегородок и перегородок из газобетонных блоков. На блоке "Г" – рабочие заканчивают наружные стены из кирпича, в перспективе – установка окон и витражей. В инфекционном корпусе завершают возведение первого этажа. Всего на стройке трудятся 212 специалистов, из них – 165 рабочих.

Подводя итоги уходящего года, кураторы отметили, что в целом они удовлетворены процессом реализации проекта в 2017 году. Предстоящий год ставит еще более масштабные задачи по строительству социального объекта.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас идет строительство второй очереди больницы, первая заморожена до завершения проектных и конкурсных работ. Предположительно, стройка возобновится в марте 2018 г.

Напомним, что строительство больницы ведется за счет средств программы "Сотрудничество".

Другие новости по темам: окружная больница Нижневартовска, ОКБ, Наталья Западнова, Александр Макариков, сотрудничество
25.12.2017 15:30 Мск | Нижневартовск | Ксения Теплякова
17:30 Екб


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Кураторы окружной больницы в Нижневартовске планируют в следующем году увеличить объемы строительства
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