Сроки сдачи больницы в Нижневартовске перенесли на март 2023 года

Сроки сдачи Центральной окружной больницы в Нижневартовске на 1100 коек в очередной раз перенесли. Об этом сообщил депутат Тюменской областной думы Олег Гальченко, передает корреспондент Накануне.RU.

Сдача объекта состоится в марте 2023 года. Вопрос обсуждался на заседании проектного комитета Югры под председательством губернатора Натальи Комаровой. Объект строится в рамках программы "Сотрудничество".

При этом, по словам парламентария, скорее всего, это не последний раз, когда срок сдачи объекта переносится.

"Был поднят вопрос и о закупке требуемого оборудования, которое необходимо для полноценного функционирования лечебного учреждения. Эти расходы еще не утверждены бюджетом Тюменской области. Так что не исключено, что перерезание ленточки в очередной раз перенесут на неопределенный срок", - заявил Гальченко.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже 15 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Так, годом ранее на строительство и покупку оборудования было направлено 18,5 млрд руб.