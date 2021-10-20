Больницу-долгострой в Нижневартовске надо ввести до конца года, - замглавы Югры

Заместитель губернатора Югры Евгений Адамов на заседании координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, высказался о строительстве больниц в Нижневартовске и Горноправдинске, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Центральная больница на 1,1 тыс. коек в Нижневартовске и участковая больница на 50 коек в Горноправдинске характеризуются "высокой степенью готовности".

"Эти два объекта необходимо ввести в эксплуатацию до конца года", - сказал Евгений Адамов.

Директор казенного учреждения "Управление капитального строительства" Югры Эдуард Алексеенко рассказал, что участковая больница в Горноправдинске готова на 90%. Благоустройство на объекте завершено, котельная запущена, установка технологического оборудования идет полным ходом.

"В середине ноября ждем итоговую проверку, в декабре планируем ввести объект в эксплуатацию", - сказал Алексеенко.

Директор департамента строительства Кирилл Мыскин рассказал, что готовность Нижневартовской больницы составляет 76%. На объекте работают 250 человек.

"Необходимо усилить контроль за исполнением контракта по строительству центральной больницы Нижневартовска. Активнее следить за ситуацией, количеством рабочих на объекте, поставками оборудования", - сказал Адамов.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. По планам властей, ее должны были запустить в конце августа.