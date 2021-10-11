Сроки сдачи больницы-долгостроя в Нижневартовске перенесли на год

В Нижневартовске вновь перенесены сроки сдачи больницы. Об этом в своем Instagram сообщила губернатор Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона обвинила подрядчика в срыве сроков - сдачу больницы перенесли на 2022 год.

"Центральная больница на 1 100 коек (нацпроект "Здравоохранение"). Подрядчик "Монолитстрой" срок ввода в эксплуатацию объекта срывает. Общая готовность объекта – 76,3%. Завершена установка окон, устройство наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж витражей, облицовка фасадов, кирпичная кладка внутренних перегородок, штукатурка стен. Гендиректор "Монолитстрой" обязался завершить к концу года отделочные работы, монтаж оборудования. Уходим на следующий год", - написала Наталья Комарова.

Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что власти делают все, чтобы объект был сдан вовремя.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. По планам властей, ее должны были запустить в конце августа.