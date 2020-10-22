Срыв сроков недопустим: Замгубернатора Югры пригрозил подрядчикам больницы-долгостроя в Нижневартовске

Заместитель губернатора ХМАО-Югры Андрей Зобницев, в ходе рабочего визита в Нижневартовск, лично ознакомился с ситуацией клинической больницы-долгостроя, которая готовится к сдаче в эксплуатацию уже больше 10 лет. Напомним, что медучреждение рассчитано на 1,1 тыс. коек и должно стать самым крупным в восточной зоне региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска, Андрей Зобницев провел совещание с представителями подрядных организаций, задействованных в строительстве больницы, и подчеркнул недопустимость срыва сроков сдачи в эксплуатацию столь важного для города объекта.

"Если говорить о корпусах "В", "Г" и сооружениях гражданской обороны, то степень их готовности составляет 98%, и подрядчик до 10 ноября взял обязательства подать уведомление о завершении работ в службу строительного и жилищного надзора. Сотрудники данной структуры должны провести проверку и выдать документы на ввод в эксплуатацию этих сооружений. Сдать в эксплуатацию оставшиеся объекты должны во втором полугодии следующего года. Я лично теперь знаю реальное положение дел на объекте и доложу об этом губернатору Югры Наталье Комаровой", - сообщил замгубернатора.

Также Андрей Зобницев порекомендовал подрядчикам аккумулировать все силы для завершения строительства объекта в оговоренные сроки. На данный момент на объекте проводится прокладка инженерных коммуникаций, ведутся отделочные работы, а также поступает оборудование и новая мебель. Утверждена "дорожная карта" по разделению первой очереди строительства на два этапа и отдельному вводу в эксплуатацию наружных инженерных сетей.

Напомним, на днях депутат Тюменской областной думы Александр Лобов вышел с одиночным пикетом к зданию клинической больницы-долгостроя в Нижневартовске. Своими действиями член партии ЛДПР стремился добиться привлечения внимания генерального прокурора к проблеме долгостроя, он также призвал наконец привлечь должностных лиц к ответственности за халатное отношение к деньгам налогоплательщиков.