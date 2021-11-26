В Нижневартовске главе филиала "Управления капстроительства" вменили взятку в 35 миллионов

В Нижневартовске арестован директор филиала "Управления капитального строительства" Александр Макариков, обвиняемый в получении взятки в 35 млн руб., сообщает "Ъ-Урал".

Макариков якобы получил взятку за лоббирование интересов коммерческой организации при заключении и реализации госконтракта по строительству больницы в Нижневартовске.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения.