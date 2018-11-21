Власти Югры опровергли подписание контракта на строительство больницы в Нижневартовске с компанией, имеющей долги и обременение

Аукцион на строительство первой очереди больницы в Нижневартовске не закончен, идет работа комиссии. Говорить о том, что конкурс выиграла компания с долгами и обременением нельзя, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры .

Напомним, ранее стало известно, что контракт стоимостью 7 млрд руб. на достройку больницы подпишут с московской компанией "УС-200". По оказавшейся в распоряжении Накануне.RU информации, строительная компания "УС-200" имеет большие проблемы и крупные долги перед налоговой службой. В исполнительном листе под номером 2546176/18/77043-ИП (статус "открыт" — 11 ноября 2018 г.) числится непогашенный остаток на сумму в 294,7 млн руб. за неуплату налогов и сборов, включая пени. Кроме этого, вся доля гендиректора компании (а это, напомним, 100%), как стало известно, находится под обременением в виде залога до апреля 2023 г. у ПАО "Сбербанк России".

"По конкурсу идет работа комиссии. Победитель аукциона не определен, госконтракт на выполнение работ не заключен. Следовательно, компания "УС-200" не является подрядчиком, возводящим больницу в Нижневартовске", - уточнили в департаменте.

Электронный аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", который четко регламентирует требования к участникам закупки. Согласно ему, установлен исчерпывающий перечень таких требований. Участник закупки декларирует отсутствие у него недоимки по налогам и сборам, добавили в департаменте.

Отметим, возведение больницы в Нижневартовске на 1100 коек началась еще 10 лет назад – это один из самых известных долгостроев в "тюменской матрешке". За время возведения ее стоимость значительно выросла, кроме того, успело смениться несколько подрядчиков. Найти нового подрядчика в последние годы властям не удавалось, из-за чего переносились сроки сдачи больницы. Больницу строят в рамках программы "Сотрудничество". Планируется, что она станет крупнейшей в городе: будет состоять из четырех медицинских корпусов, одного инфекционного корпуса, хозяйственного блока и гаража. Площадь здания – 110 тыс. кв. м.