Глава Югры побывала в больнице-долгострое Нижневартовска

Губернатор Югры Наталья Комарова во время визита в Нижневартовск посетила больницу-долгострой на 1,1 тыс. коек.

По итогам визита глава автономии поручила подготовить предложения по использованию помещений, в которых располагались отделения больницы, до ввода в эксплуатацию нового здания. Планируется, что площади будут переданы под социально значимые объекты, сообщает департамент внутренней политики Югры.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 15 лет. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. На строительство учреждения (первая и вторая очереди) было выделено 28,6 млрд руб., из них 5,9 млрд руб. - объем финансирования этого года. Средства выделяются в рамках программы "Сотрудничество", реализующейся между Тюменской областью, Югрой и Ямалом. Из-за срыва сроков сдачи арестовали директора филиала Управления капитального строительства ХМАО в Нижневартовске Александра Макарикова, а по подозрению в мошенничестве при поставке медоборудования в СИЗО отправился экс-советник гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации (входит в ГК "Ростех") Алексей Репкин.