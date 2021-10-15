Депутат Госдумы от Югры обратился к Мишустину с просьбой помочь достроить больницу в Нижневартовске

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом по поводу строительства Центральной больницы на 1 100 коек в Нижневартовске, передает корреспондент Накануне.RU.

Письмо он опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он напомнил, что ранее премьер поручил в кратчайшие сроки завершить строительство Орловской областной клинической больницы. Объект был спроектирован в 2006 году и не достроен до сих пор. Депутат отметил, что аналогичная ситуация складывается с больницей Нижневартовска.

"В курируемом мной регионе, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре уже более 15 лет идет проектирование, перепроектирование и строительство медицинского объекта "Центральная больница на 1100 коек в Нижневартовске (1,2 очереди)". Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, затем срывались вновь и вновь! Обещания ввести объект капитального строительства в августе 2021 года снова остались просто словами! Объект не сдан по сей день!" - говорится в сообщении.

Марков написал, что лично несколько раз посещал строительный объект для решения вопроса, обращался в правительство округа и региональную счетную палату.

Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что власти делают все, чтобы объект был сдан вовремя.

Губернатор Наталья Комарова обвинила подрядчика в срыве сроков - сдачу больницы перенесли на 2022 год.

"Центральная больница на 1 100 коек (нацпроект "Здравоохранение"). Подрядчик "Монолитстрой" срок ввода в эксплуатацию объекта срывает. Общая готовность объекта – 76,3%. Завершена установка окон, устройство наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж витражей, облицовка фасадов, кирпичная кладка внутренних перегородок, штукатурка стен. Гендиректор "Монолитстрой" обязался завершить к концу года отделочные работы, монтаж оборудования. Уходим на следующий год", - написала Наталья Комарова.

За строительством объекта теперь в ежедневном режиме будет следить окружной штаб.