Комарова проверила возведение в Нижневартовске больницы-долгостроя

Губернатор Наталья Комарова во время рабочей поездки в Нижневартовск проверила, как идет возведение больницы-долгостроя на 1,1 тыс. коек. Общая готовность объекта – 83 %. По плану, запуск запланирован в ноябре 2022 г., сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.

Инженерные внутриплощадочные сети, включающие тепло-, водо-, электроснабжение, ливневую канализацию, наружный дренаж, связь и лечебное газоснабжение были введены в эксплуатацию в декабре 2020 г. Инфекционный корпус и котельная работают в качестве "коронавирусного" госпиталя с июня 2020 г. Блоки В и Г главного корпуса введены в эксплуатацию в июне 2021 г. для создания дополнительных ковидных коек.

Губернатор побывала в хирургическом отделении, где готовится к запуску система автоматики всего оборудования. Главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов показал главе региона одну из двух операционных, в которых будут проводиться нейрохирургические операции.

"Больница оснащена самым современным оборудованием. Это новые технологии, которые спасают жизни. В отделении онкологии появилось новое оборудование – ангиограф, компьютерный томограф, что выводит на другой уровень лечение онкологии", - сказал директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже 15 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Так, годом ранее на строительство и покупку оборудования было направлено 18,5 млрд руб.