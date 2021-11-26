СК: "Уголовка" топ-менеджера "УКСа" связана с возведением больницы-долгостроя в Нижневартовске

В управлении СКР по Югре раскрыли подробности уголовного дела главы нижневартовского филиала "Управления капстроительства" Александра Макарикова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, Макариков в сентябре 2020 – сентябре 2021 г. в Москве и Московской области получил несколькими частями 35 млн руб. Деньги якобы дал представитель исполнителя государственного контракта на поставку оборудования для строящейся больницы на 1,1 тыс. коек в Нижневартовске. Деньги, полагают следователи, получены в качестве взятки за лояльное отношение к выполнению условий контракта, в том числе за полное принятие работ при их несоответствии условиям контракта.

Обвиняемый задержан в Ханты-Мансийске и 24 октября арестован. У Макарикова обнаружены и изъяты более 14 млн руб. Арестованы ещё 20 млн руб., лежащие на его счёте в банке.