Глава Югры назвала дату сдачи больницы-долгостроя в Нижневартовске

Губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции высказалась о возведении больницы-долгостроя в Нижневартовске, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Построены и введены котельная, инфекционный корпус, вторая очередь объекта. Фактически не исполнено введение второго этапа первой очереди. Сейчас идут отделочные работы, закупка и поставка оборудования. Эта часть объекта готова на 75%. Завершиться строительство должно во втором квартале 2022 г. Стоимость находится в границах типовых затрат. По моему поручению проводится проверка УКС как технического заказчика. "Уголовок" нет, надеюсь, всё обойдётся. Больница внесена в список приоритетных объектов", - сказала Комарова.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения.