В Запорожье беспилотник атаковал медицинский автомобиль: пострадал главный врач больницы, погибла медсестра

При атаке беспилотника на медицинский автомобиль в Запорожье пострадал главврач больницы.

Как сообщает минздрав Запорожской области, служебный автомобиль Васильевской центральной районной больницы был атакован беспилотным аппаратом, погибли медицинская сестра и водитель. Ещё двое получили ранения средней степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь.

Среди пострадавших - главный врач больницы Николай Лысенко. В минздраве отметили, что под его руководством Васильевская ЦРБ с начала специальной военной операции оказывает медицинскую помощь гражданским и военным, пострадавшим от обстрелов ВСУ.