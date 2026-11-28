Семь школьников погибли, 97 пострадали при взрыве около школы в Кунаре

Семь школьников погибли, 97 пострадали при взрыве около школы в афганской провинции Кунар.

Взрыв произошел в жилом доме поблизости от школы, сдетонировало самодельное устройство. В этом доме хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей промышленности, которые также использовали на трассе Кунар — Нуристан. Большинство пострадавших доставили в районную больницу Нангархара, состояние четверых критическое. Взрыв повредил и соседние дома. Причиной взрыва назвали халатность и неосторожность.

Расследование продолжается, подробности ведомство объявит после его завершения, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.