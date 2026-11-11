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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд арестовал обвиняемых в нападении на подростков-инвалидов

Суд в Екатеринбурге арестовал двух мужчин, обвиняемых в нападении на подростков-инвалидов.
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Все случилось 7 ноября у остановочного комплекса "Южный автовокзал" в уральской столице: неизвестные нанесли удары подросткам с ограниченными возможностями здоровья. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Сообщалось, что трое подростков возвращались из Верхней Пышмы, где двое из них были на тренировке по следж-хоккею. После инцидента прокуратура начала проверку.

Очень скоро нападавшие были установлены: ими оказались мужчины 47 и 49 лет. Обоим предъявили обвинение по статье УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц". Оказалось, что причиной нападения взрослых на подростков стал малозначительный повод.

Накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал задержанным меру пресечения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 47-летний Денис Загвоздин и 49-летний Александр Щербаков заключены под стражу. В СИЗО оба будут находиться до 7 января 2027 года.

Напомним, что ситуацией уже заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Теги: подростки, нападение, обвиняемые, суд, арест, Екатеринбург


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