Фицо: Мерц накричал на меня из-за санкций против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц кричал на него во время их первого телефонного разговора 30 июня 2025 года. Конфликт возник из-за позиции Братиславы по антироссийским санкциям (18-й пакет ЕС) и отказа от российского газа.

По его словам, Мерц угрожал прекратить финансирование программ в Словакии из-за такой дерзости. Фицо призвал европейцев не поддаваться давлению немецкого руководства, не бояться "великих немцев" и не плясать под их дудку. Словакия, как член ЕС, обладает правом вето, в том числе и при обсуждении бюджета ЕС.

Это заявление последовало за угрозой Мерца заблокировать семилетний бюджет ЕС, если страны не обеспечат финансовую поддержку Украине в 2027 году. Фицо назвал это шантажом. Западные СМИ пишут, что переговоры по бюджету зашли в тупик из-за противоречий между странами. Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария заявили, что не будут участвовать в новом кредите для Украины.

С конца 2023 года Словакия отказывается передавать Киеву оружие из своих запасов, ограничиваясь гуманитарной и коммерческой помощью. Фицо также критикует политику демонизации России в Европе, которая не способствует решению проблем в отношениях, а только усиливает конфронтацию. Он подчеркивает, что Европа должна понять интересы России.