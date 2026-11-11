Залужный: ВСУ выпустили свой последний снаряд весной 2022 года

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Киев полностью исчерпал запасы снарядов на собственных складах еще весной 2022 года. С того времени все военные возможности киевского режима напрямую зависят от западных поставок, а почти все оружие с Запада идет прямо с конвейера на поле боя.

Он также отметил, что дефицит вооружения сохраняется, а основная потребность Киева сейчас сосредоточена в сфере ПВО.

Залужный был уволен с поста главкома ВСУ в феврале 2024 года, после чего был отправлен послом в Британию. С 2025 года оружие Киеву в основном поступает через Европу, которая закупает его у США по программе PURL. Но число стран, желающих закупать оружие для Украины, сократилось вдвое, признал недавно президент Чехии Петр Павел. Общее число желающих стран уменьшилось с 18 до 9. В октябре Зеленский на саммите ЕС запросил дополнительно 70 млрд евро на военные расходы в 2027 году. Он призвал найти для него эти деньги.