Над Ростовской областью ночью сбили около 40 БПЛА

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили около 40 украинских беспилотников в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в Миллеровском районе электроснабжение сельских поселений организовано по резервной схеме. На электроподстанции, пострадавшей ранее от падения обломков БПЛА, ведутся восстановительные работы.

На участке трассы Р-280 в районе моста через реку Миус, который ранее также подвергался атаке БПЛА, движение закрыто.