18 Октября 2022
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Происшествия В России Краснодарский край
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани пожелал "хорошего настроения" тем, кто потерял кров после пожара в Ейске

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, приехав к пострадавшему от огня жилому дому в Ейске, предложил тем, кто потерял после возгорания кров, "пойти на работу с хорошим настроением".

"Они все равно продолжают работать. Я уверен, что многие из них завтра снова пойдут на работу. Мы должны создать для них условия, чтобы они могли завтра утром, понятно, не как в обычном, домашнем режиме, но, по крайней мере, в этих условиях собраться на работу и пойти с хорошим настроением", - цитирует Кондратьева Mash на Кубани.

Напомним, во дворе жилого дома в Ейске упал военный самолет Су-34. После этого здание загорелось. Погибли 13 человек, еще 19 пострадали.

Теги: Вениамин Кондратьев, Ейск, пожар



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