Глава Кубани пожелал "хорошего настроения" тем, кто потерял кров после пожара в Ейске

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, приехав к пострадавшему от огня жилому дому в Ейске, предложил тем, кто потерял после возгорания кров, "пойти на работу с хорошим настроением".

"Они все равно продолжают работать. Я уверен, что многие из них завтра снова пойдут на работу. Мы должны создать для них условия, чтобы они могли завтра утром, понятно, не как в обычном, домашнем режиме, но, по крайней мере, в этих условиях собраться на работу и пойти с хорошим настроением", - цитирует Кондратьева Mash на Кубани.

Напомним, во дворе жилого дома в Ейске упал военный самолет Су-34. После этого здание загорелось. Погибли 13 человек, еще 19 пострадали.