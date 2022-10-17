17 Октября 2022
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Происшествия В России Краснодарский край
Фото: t.me/bazabazon

В Краснодарском крае самолет рухнул на жилой дом

В Ейске (Краснодарский край) на жилой дом упал самолет.

Речь идет о военном Су-34, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на единую диспетчерскую службу города. Telegram-канал Baza пишет о том, что, по предварительным данным, в полете у самолета отказал двигатель. Борт летел с боезапасом и упал во дворе дома 20/1 на Коммунистической улице. Пилот успел катапультироваться, о его состоянии пока неизвестно. Детонирующие боеприпасы пока мешают пожарным приблизиться к жилому дому.

По данным Минобороны РФ, которые приводит РИА Новости, при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа самолет потерпел крушение. Катапультировавшиеся летчики сообщили причину случившегося - при взлете загорелся один из двигателей.

Взрыв у жилого дома в Ейске после падения самолета(2022)|Фото: t.me/bazabazon

Теги: Ейск, жилой дом



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