Глава МЧС заявил, что при падении Су-34 в Ейске "как такового взрыва не было"

После падения истребителя Су-34 в Ейске взрыва не было, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Он пояснил, что самолет при падении ударился о дом, при разрушении Су-34 разлилось горючее, возник пожар "как такового взрыва не было", потому что рядом стоящие строения даже не потеряли остекление.

"Никакого взрыва не было, есть повреждение дома, оно характерное, все понятно", — цитирует главу МЧС Regnum.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения о том, что упавший самолет был с боеприпасами. "Чего только в интернете не пишут... Если бы было что-то подобное, то тут точно половина дома была бы", - сказал глава Кубани.

Между тем, в Сети появились кадры с катапультировавшимся из упавшего Су-34 летчиком. Он в сознании, но не может сам встать и снять парашют. Прохожие пытаются помочь мужчине, на заднем фоне слышны взрывы.

Напомним, по данным Минобороны, при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа самолет потерпел крушение. Катапультировавшиеся летчики сообщили причину случившегося – при взлете загорелся один из двигателей.

Как сообщалось, разбор завалов в жилом доме после крушения истребителя Су-34 завершился. Число погибших достигло 13 человек, среди них трое детей. Пострадало 19 человек.