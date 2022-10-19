При крушении Су-34 в Ейске погибла семья из семи человек

Семья из семи человек, включая двух детей, погибла при падении самолета Су-34 в Ейске. Об этом сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Он добавил, что их похоронят 20 октября на Новом кладбище. Похороны организуют районная и городская администрации.

Напомним, по данным Минобороны, 17 октября при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа самолет потерпел крушение. Летчики успели катапультироваться. Истребитель упал во дворе жилого дома, огонь перекинулся на жилую многоэтажку. Погибли 15 человек, пострадали 26.