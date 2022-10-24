Причиной крушения Су-34 в Ейске стали попавшие в двигатели чайки, - ТАСС

Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух чаек.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, птицы попали в двигатели военного самолета во время взлета. Это обстоятельство и привело к возгоранию и крушению Су-34.

Уточняется ,что останки птиц найдены при осмотре обломков бомбардировщика.

Напомним, по данным Минобороны, 17 октября при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа самолет потерпел крушение. Летчики успели катапультироваться. Истребитель упал во дворе жилого дома, огонь перекинулся на жилую многоэтажку. Погибли 15 человек, пострадали 26. На компенсации жителям дома из резервного фонда Краснодарского края выделены 67 млн рублей.