Жильцам аварийных подъездов в Ейске разрешат забрать из квартир имущество

Жильцы аварийных подъездов многоэтажного жилого дома, пострадавшего в Ейске после падения самолета, смогут зайти в свои квартиры 21 и 22 октября в сопровождении спасателей. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Ейского района Роман Бублик, передает корреспондент Накануне.RU.

"21 и 22 октября вам будет предоставлена возможность посетить свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости. Для вашей безопасности сопровождать вас будут сотрудники МЧС и МВД. Каждому человеку, который будет входить в дом, будет выдана каска. На сборы отведено 30 минут. Прошу вас отнестись к ситуации и принятым решениям с пониманием. Главное - это обеспечение безопасности жизни каждого человека", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны, 17 октября при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа самолет потерпел крушение. Летчики успели катапультироваться. Истребитель упал во дворе жилого дома, огонь перекинулся на жилую многоэтажку. Погибли 15 человек, пострадали 26.