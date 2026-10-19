ЕС на пороге политического кризиса

ЕС на пороге масштабного политического кризиса. Как пишет Politico, недавний саммит блока продемонстрировал глубокий раскол среди стран-участниц, из-за чего согласование бюджета на 2 трлн евро зашло в тупик. Европейские дипломатические круги настроены крайне скептично: многие эксперты опасаются, что ситуация будет только обостряться.

Основная проблема заключается в отсутствии политического единства. В кулуарах отмечают, что ЕС сегодня лишен сильных лидеров, способных сглаживать острые углы. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на значительные полномочия, не может компенсировать этот дефицит авторитетного руководства. Если компромисс не будет найден в начале следующего года, переговоры рискуют затянуться до 2027-го, когда предвыборная гонка с большой вероятностью окончательно парализует способность договариваться.

Камнем преткновения стали разногласия по финансовым приоритетам. Группа "скупых" стран (Германия, Нидерланды, Швеция и др.), обеспечивающая почти 40% бюджета, требует жесткой экономии и пересмотра расходов в пользу обороны и бизнеса. В то же время коалиция из 17 государств категорически против урезания субсидий для аграрного сектора и дотаций для менее развитых регионов.

В этих условиях требования Зеленского найти для него дополнительно еще 70 млрд евро на 2027 год звучат как нельзя некстати, заключает издание.