В России могут сменить нескольких вице-премьеров и министра
В Правительстве России сообщили, о каких именно кадровых перестановках говорил премьер Михаил Мишустин с президентом Владимиром Путиным на утреннем совещании.
- На пост вице-премьера – руководителя аппарата Правительства предложена первый заместитель главы Минфина Ирина Окладникова. Она сменит на этом посту Дмитрия Григоренко.
- Вице-премьером – полпредом на Дальнем Востоке предлагается сделать губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он сменит на этом посту Юрия Трутнева.
- Вице-премьером, курирующим в том числе и развитие транспортного комплекса, предложено сделать главу Минтранса Андрея Никитина.
- В структуре Правительства появляется новая должность – вице-премьера – министра финансов. На этот пост предложен глава Минфина Антон Силуанов.
- До министра транспорта предлагается повысить главу Росавиации Дмитрия Ядрова.
Дмитрий Григоренко и Юрий Трутнев покидают Правительство.
Кандидатуры согласованы с президентом. Список ушёл в Госдуму на утверждение, сообщает пресс-служба Правительства.