В России могут сменить нескольких вице-премьеров и министра

В Правительстве России сообщили, о каких именно кадровых перестановках говорил премьер Михаил Мишустин с президентом Владимиром Путиным на утреннем совещании.

- На пост вице-премьера – руководителя аппарата Правительства предложена первый заместитель главы Минфина Ирина Окладникова. Она сменит на этом посту Дмитрия Григоренко.

- Вице-премьером – полпредом на Дальнем Востоке предлагается сделать губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он сменит на этом посту Юрия Трутнева.

- Вице-премьером, курирующим в том числе и развитие транспортного комплекса, предложено сделать главу Минтранса Андрея Никитина.

- В структуре Правительства появляется новая должность – вице-премьера – министра финансов. На этот пост предложен глава Минфина Антон Силуанов.

- До министра транспорта предлагается повысить главу Росавиации Дмитрия Ядрова.

Дмитрий Григоренко и Юрий Трутнев покидают Правительство.

Кандидатуры согласованы с президентом. Список ушёл в Госдуму на утверждение, сообщает пресс-служба Правительства.